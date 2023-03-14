الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
آخر الأخبار
2023-03-14 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأمين
العام
لجامعة
الدول
العربية
الغيط
التينة
للقاء
النواب
الاستاذ
التالي
جو القارح يتأثّر مباشرةً على الهواء بسبب ابنه.. ويوجّه رسالة مدويّة للسياسيين (فيديو)
عودة شيرين عبد الوهاب وخطّة صارمة!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:55
مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!
صحة وتغذية
09:55
مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!
0
عالم الطبخ
06:45
البسبوسة... وصفة شهية وسريعة التحضير!
عالم الطبخ
06:45
البسبوسة... وصفة شهية وسريعة التحضير!
0
آخر الأخبار
06:35
الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
آخر الأخبار
06:35
الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
06:29
طالبان الباكستانية تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء
أخبار دولية
06:29
طالبان الباكستانية تقتل عنصري شرطة أثناء حراستهما فريق إحصاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:55
مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!
صحة وتغذية
09:55
مستشفيات أجيبادم في تركيا... الخبرة سرّ الإتقان في الجراحة التجميلية!
0
عالم الطبخ
06:45
البسبوسة... وصفة شهية وسريعة التحضير!
عالم الطبخ
06:45
البسبوسة... وصفة شهية وسريعة التحضير!
0
آخر الأخبار
06:35
الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
آخر الأخبار
06:35
الأمم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
0
فنّ
06:28
هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟
فنّ
06:28
هل ينتظر اللبنانيين شهر عاصف بالأمطار؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-07
كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-07
كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13
علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13
علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"
0
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
0
صحف اليوم
01:22
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:22
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
0
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
3
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
5
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
6
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
7
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
8
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store