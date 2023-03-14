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العراقية الاخبارية: وزير التربية وقّع البروتوكول المتعلق بمعادلة الشهادات للطلاب العراقيين وتم تسليم النسخة الموقعة للوفد الوزاري العراقي لتسلم إلى وزير التربية العراقي ويوقع عليها لتصبح الاتفاقية رسمية بين الطرفين
آخر الأخبار
2023-03-14 | 11:59
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العراقية الاخبارية: وزير التربية وقّع البروتوكول المتعلق بمعادلة الشهادات للطلاب العراقيين وتم تسليم النسخة الموقعة للوفد الوزاري العراقي لتسلم إلى وزير التربية العراقي ويوقع عليها لتصبح الاتفاقية رسمية بين الطرفين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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