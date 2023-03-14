العراقية الاخبارية: وزير التربية وقّع البروتوكول المتعلق بمعادلة الشهادات للطلاب العراقيين وتم تسليم النسخة الموقعة للوفد الوزاري العراقي لتسلم إلى وزير التربية العراقي ويوقع عليها لتصبح الاتفاقية رسمية بين الطرفين

فادي كرم لـ"#عشرين_30": يجب أن يقتنع حزب الله أن هذا البلد يدار بالشراكة أما إن بقي مقتنعًا أن هذا البلد مشروع توسعي فلن يبقى لبنان ولن يبقى المسيحييون في المنطقة من جراء تموضع الحزب

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