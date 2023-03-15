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التحكم المروري: جريحان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

آخر الأخبار
2023-03-15 | 00:48
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التحكم المروري: جريحان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
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التحكم المروري: جريحان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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