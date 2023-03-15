النائب فؤاد مخزومي من بكركي: المنطقة تمرّ بتغيّرات سريعة والإتفاق بين إيران والسعودية أكبر بكثير من محاولة تحجيمه من قبل بعض الأفرقاء ويجب انتخاب رئيس إصلاحي قادر على إعادتنا إلى الحضن العربي وتطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد

رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان اد غبريال بعد جولته على عدد من القيادات اللبنانية: الوقت يداهم لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل التعاون والاتفاق بين الفرقاء لايجاد سلة من الاصلاحات وخلق مشاريع للشعب اللبناني

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