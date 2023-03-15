الوطنية للاعلام: سلامة لم يحضر حتى الساعة الى قصر عدل بيروت

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وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدم بمذكرة توضيحية وتم ارسالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي على ان يصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامه