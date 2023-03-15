معلومات الـLBCI: وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين ان موكله سيحضر جلسة الخميس

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معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء