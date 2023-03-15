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لندن تعرض حزمة لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 94 مليار جنيه استرليني

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2023-03-15 | 08:40
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لندن تعرض حزمة لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 94 مليار جنيه استرليني
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لندن تعرض حزمة لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 94 مليار جنيه استرليني

 
 
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