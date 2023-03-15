مجهولون سرقوا معدات طاقة شمسية بمنزل في بلدة سير ـ الضنية

مجهولون سرقوا معدات طاقة شمسية بمنزل في بلدة سير ـ الضنية



أقدم مجهولون في وقت متأخر من ليل أمس على سرقة محتويات منزل في بلدة سير - الضنية يقع على الطريق المؤدي إلى مركز الشؤون الإجتماعية في البلدة، كما قاموا كذلك بسرقة معدات وتمديدات خاصة بالطاقة الشمسية مستغلين عدم وجود أحد في المنزل.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة.