ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": على الرغم من وجود تباينات بيننا وبين الرئيس بري فعليه أن يعلم أنه لا يمكنه التصرف بهذا المنطق مع أحد وهو قال لاحقا إن ما قاله بخصوصي خطأ

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