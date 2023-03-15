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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود

آخر الأخبار
2023-03-15 | 15:49
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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