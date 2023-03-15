ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": صحيح أن هناك اتصال بيني وبين باسيل لكن هذا التواصل ما زال من دون نتيجة ولا يكفي أن يعارض باسيل ترشيح فرنجية بل عليه تحمل المسؤولية

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