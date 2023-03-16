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أسعار المحروقات تُحلّق...

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2023-03-16 | 10:09
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أسعار المحروقات تُحلّق...
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أسعار المحروقات تُحلّق...

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 36000 ليرة و98 اوكتان 37000 ليرة والمازوت 35000 ليرة والغاز 25000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان: 1925.000 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 1971.000 ليرة

المازوت: 1827.000 ليرة

الغاز: 1297.000 ليرة
 
 
 
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