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بدء المحادثات الرسمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما
آخر الأخبار
2023-03-16 | 11:34
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بدء المحادثات الرسمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما
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