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متن
22
o
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o
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o
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الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش يطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة
آخر الأخبار
2023-03-16 | 16:51
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الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش يطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان بعد رصد حركة مشبوهة
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