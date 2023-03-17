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مريض في مستشفى كليمنصو الطبي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 03653374

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2023-03-17 | 05:02
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مريض في مستشفى كليمنصو الطبي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 03653374
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مريض في مستشفى كليمنصو الطبي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على: 03653374

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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