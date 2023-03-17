معلومات للـLBCI: القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة

أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي

أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علمًا بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل