وزير العدل لـ LBCI: من الملائم ان يتنحى حاكم مصرف لبنان لما قد يكون لملاحقته في فرنسا من تداعيات على الوضع النقدي وهو ما سيبلغه بوضوح للمعنيين

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