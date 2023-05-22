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o
جبل لبنان
25
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
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26
o
البقاع
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71066112
آخر الأخبار
2023-05-22 | 09:42
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71066112
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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