مجموعة إسلامية مسلحة تفجر مدرستين للفتيات في باكستان

فجر مقاتلون إسلاميون ليل الأحد الإثنين مدرستين للفتيات في شمال غرب باكستان بدون التسبب بوقوع ضحايا في وقت كانت الصفوف فارغة، على ما أفاد مصدر في الإدارة المحلية الإثنين.





وتعليم البنات ترفضه منذ وقت طويل المجموعات المسلحة في المنطقة ومن بينها حركة طالبان التي قامت في 2012 بإطلاق النار على ملالا يوسفزاي في الحافلة التي كانت تقلها إلى المدرسة، لأن الفتاة كانت تدافع عن تعليم البنات.





وبعد سنتين حصلت ملالا على جائزة نوبل للسلام.