محامي الادعاء في فرنسا وليام بوردون لـ"عشرين 30": بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية خصوصا في جوار الحاكم المركزي وسلامة ليس كبش المحرقة

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