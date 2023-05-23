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انطلاق جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية) وقانون النقد الدولي والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن)
آخر الأخبار
2023-05-23 | 04:03
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انطلاق جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية) وقانون النقد الدولي والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن)
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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