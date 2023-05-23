إجلاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد توغل مسلحين

الكرملين يعبر عن "قلق عميق" من التوغل المسلح في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

الكرملين يعبر عن "قلق عميق" من التوغل المسلح في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

معلومات للـLBCI: اللجان النيابية المشتركة تحيل اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية من ٩ الى ٦ أشهر على لجنة فرعية لعدم الإتفاق عليه ولمعارضته من عدد كبير من النواب الحاضرين