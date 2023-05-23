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اللجان المشتركة تقر تعديل قانون النقد والتسليف لجهة السماح بإصدار أوراق نقدية تفوق قيمته المئة ألف ليرة تاركة لمصرف لبنان تحديد قيمة هذه الأوراق
آخر الأخبار
2023-05-23 | 06:43
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اللجان المشتركة تقر تعديل قانون النقد والتسليف لجهة السماح بإصدار أوراق نقدية تفوق قيمته المئة ألف ليرة تاركة لمصرف لبنان تحديد قيمة هذه الأوراق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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