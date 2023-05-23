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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من زيتونة باي باتجاه القاعدة البحرية - بيروت وناشطة على جادة شارل الحلو باتجاه الدورة
آخر الأخبار
2023-05-23 | 08:39
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من زيتونة باي باتجاه القاعدة البحرية - بيروت وناشطة على جادة شارل الحلو باتجاه الدورة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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