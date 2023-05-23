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تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة

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2023-05-23 | 16:02
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تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة
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تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة

تفاصيل الاشكال الذي حصل في الليلكي- المريجة

عند العاشرة إلا عشر دقائق وقع اشكال بين عائلتين من آل زعيتر تخلله اطلاق نار كثيف، في الليلكي- المريجة.
 
في تفاصيل الخبر، قام أبناء المدعو ش. ز. برفقة آخرين بإطلاق النار باتجاه مقهى المختار زعيتر ما أدى لإصابة احد الأفراد داخل المقهى في رأسه، بحسب أحد أبناء المنطقة للـ LBCI.

اشارة الى أن ذلك بسبب إشكال حصل ظُهراً بين الطرفين في منطقة الطيونة بسبب خلاف حول عمل فانات على خط رقم ٤ ، وبعدها تطور الامر الى اطلاق نار كثيف جداً امتد من الليلكي الى المريجة والكفاءات .
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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