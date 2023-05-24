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o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
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o
البقاع
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-05-24 | 00:07
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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