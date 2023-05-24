جورج عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف بموضوع الرئاسة فهناك هم مشترك بين الفريقين والقيادتان تواكبان هذا التواصل ووصلنا الى مكان جيّد فاتّفقنا على عدة أمور وهناك بعض أمور أخرى بحاجة الى توضيح

جورج عطالله للـLBCI: حزب الله هو الذي اتصل بنا وفي المرة الأخيرة طلب منا أسماءً لرئاسة الجمهورية فقلنا له إننا نعطي الاسماء عندما تطوى صفحة فرنجية ونعمل اليوم على إيجاد شخص ينال تأييد أكبر مروحة من الفرقاء

جورج عطالله للـLBCI: حزب الله هو الذي اتصل بنا وفي المرة الأخيرة طلب منا أسماءً لرئاسة الجمهورية فقلنا له إننا نعطي الاسماء عندما تطوى صفحة فرنجية ونعمل اليوم على إيجاد شخص ينال تأييد أكبر مروحة من الفرقاء

النائب فادي كرم للـLBCI: علينا التواصل مع بعضنا البعض من أجل مصلحة لبنان ومن أجل الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا وإذا لم تحصل تفاهمات على مرشح معين سنغرق أكثر في المستنقع