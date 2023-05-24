بو صعب لـ حوار المرحلة: لا اعتقد أن باسيل يقوم بإعادة التموضع لكي يرشح نفسه للرئاسة وهو أكد أنه لا يريد الترشح وإذا لم يتم التوافق على اسم من تكتل لبنان القوي فنحن على استعداد للذهاب إلى اسم متفق عليه من المعارضة ومن التكتل

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