بو صعب لـ حوار المرحلة: عن موقف "لبنان القوي" من الملف الرئاسي منذ البداية حددنا 3 نقاط إمّا ترشح باسيل وإما السير بمرشح من داخل التكتل أو الذهاب نحو تأييد أحد الحلفاء وإذا فشلت هذه الخيارات لا حلّ أمامنا سوى التسوية الشاملة

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