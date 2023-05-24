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بو صعب لـ حوار المرحلة: استطعنا التوصل الى آلية معينة للحوار لا أريد الإفصاح عنها حاليًا والجولة الثانية استكملها الاسبوع المقبل

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2023-05-24 | 15:23
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بو صعب لـ حوار المرحلة: استطعنا التوصل الى آلية معينة للحوار لا أريد الإفصاح عنها حاليًا والجولة الثانية استكملها الاسبوع المقبل
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بو صعب لـ حوار المرحلة: استطعنا التوصل الى آلية معينة للحوار لا أريد الإفصاح عنها حاليًا والجولة الثانية استكملها الاسبوع المقبل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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