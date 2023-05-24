بو صعب لـ حوار المرحلة: من الاسماء التي لديها كفاءة لتسلّم منصب حاكم مصرف لبنان اسم جهاد أزعور واسم كميل بو سليمان

جورج عطالله للـLBCI: حزب الله هو الذي اتصل بنا وفي المرة الأخيرة طلب منا أسماءً لرئاسة الجمهورية فقلنا له إننا نعطي الاسماء عندما تطوى صفحة فرنجية ونعمل اليوم على إيجاد شخص ينال تأييد أكبر مروحة من الفرقاء

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