وليد نصار للـLBCI: هذا الموسم سيكون واعداً بامتياز ونود أن يكون الاستقرار الأمني والسياسي مؤمّناً

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نصار للـLBCI: جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن أمورا غير ملحة لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال