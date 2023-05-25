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نصار للـLBCI: جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن أمورا غير ملحة لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال
آخر الأخبار
2023-05-25 | 03:34
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نصار للـLBCI: جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن أمورا غير ملحة لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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