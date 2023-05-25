نصرالله: أقول للعدو ولرئيس حكومة العدو عليكم أن تنتبهوا وأن لا تخطئوا في التقدير وقد يؤدي خطأكم في التقدير الى حرب كبرى في المنطقة ستودي بكم الى الهاوية

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