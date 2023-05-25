نصرالله: دعوة اليوم الى كلّ اللبنانيين لوضع النكد جانبًا وهناك مظلة حماية هي "جيش شعب ومقاومة" يحسب لها العدو الاسرائيلي ألف حساب وأميركا ألف حساب لا تفرطوا بها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك