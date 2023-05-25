نصرالله: يعتقد حزب الله أن هناك خيارين في ملف سلامة وهما إما أن يتنحى الحاكم أو يتحمل القضاء مسؤوليته والمفروض التفاهم على الوضع البديل وفي موضوع النازحين يجب تشكيل وفد رسمي والتوجه الى سوريا

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