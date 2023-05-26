الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: رفضنا اعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين
آخر الأخبار
2023-05-26 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: رفضنا اعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الشؤون
الاجتماعية
هكتور
حجار:
رفضنا
اعطاء
اللاجئين
السوريين
المساعدات
بالدولار
الشعب
اللبناني
النزوح
يقارن
المساعدات
عليها
النازحون
والمساعدات
البسيطة
يحصلون
عليها
كلبنانيين
التالي
حجار: نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة
تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:46
بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...
أخبار لبنان
06:46
بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...
0
أخبار لبنان
06:43
نواب معارضون ومستقلون علقوا على مناورة حزب الله: أراد إفهام أن سيادته تعلو سيادة الدولة
أخبار لبنان
06:43
نواب معارضون ومستقلون علقوا على مناورة حزب الله: أراد إفهام أن سيادته تعلو سيادة الدولة
0
عالم الطبخ
06:05
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
عالم الطبخ
06:05
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
0
امن وقضاء
05:42
ضمن إطار مكافحة تجارة الأسلحة ... توقيف مواطن في بلدة الصرفند - الجنوب (صور)
امن وقضاء
05:42
ضمن إطار مكافحة تجارة الأسلحة ... توقيف مواطن في بلدة الصرفند - الجنوب (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:46
بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...
أخبار لبنان
06:46
بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...
0
عالم الطبخ
06:05
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
عالم الطبخ
06:05
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
05:41
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
أخبار دولية
05:41
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
0
فنّ
05:08
نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)
فنّ
05:08
نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
0
امن وقضاء
2023-04-28
عصابة سورية تروج الدولارات المزورة من فئة الـ١٠٠... في قبضة أمن الدولة
امن وقضاء
2023-04-28
عصابة سورية تروج الدولارات المزورة من فئة الـ١٠٠... في قبضة أمن الدولة
0
اقتصاد
2023-05-24
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
2023-05-24
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-21
هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك
علوم وتكنولوجيا
2023-05-21
هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
0
أخبار لبنان
14:12
افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت
أخبار لبنان
14:12
افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ريال مدريد يدعم لاعبه فينيسيوس بلفتة رائعة بعد الاساءات العنصرية التي تعرض لها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نجاحات الفنانة ميريام فارس العالمية مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جبران خليل جبران إبن بشري... مسيرته إنطلقت من نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مستلزمات طبية مستعملة ومهربة تعرض حياة المرضى للخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:22
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
2
اقتصاد
01:26
البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي للاسر اللبنانية الفقيرة
اقتصاد
01:26
البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي للاسر اللبنانية الفقيرة
3
أخبار سياسية
05:07
تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
أخبار سياسية
05:07
تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
تقارير نشرة الاخبار
13:59
كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢
5
آخر الأخبار
09:51
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:51
الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اخترقت الحدود مع لبنان
6
أخبار لبنان
14:30
بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد لزرازير
أخبار لبنان
14:30
بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد لزرازير
7
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
أخبار لبنان
15:07
نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
8
حال الطقس
03:26
احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟
حال الطقس
03:26
احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More