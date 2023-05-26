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حجار: نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة

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2023-05-26 | 03:47
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حجار: نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة
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حجار: نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة

 
 
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حجار: اليد ممدودة للعودة عن الخطأ ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: رفضنا اعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين
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