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ترقية العميد البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الاعمال

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2023-05-26 | 10:47
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ترقية العميد البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الاعمال
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ترقية العميد البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الاعمال

 
 
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