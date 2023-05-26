مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: أخذ العلم بعدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور للقطاع العام ابتداء من حزيران في حال لم يقر مجلس النواب فتح الاعتمادات الاضافية

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و3 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و3 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

نصرالله: لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار وفي الايام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية