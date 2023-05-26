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متن
21
o
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o
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o
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طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى وحدات دم من فئة AB+... للتبرع، الإتصال على: 03119210
آخر الأخبار
2023-05-26 | 14:48
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طفل في مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى وحدات دم من فئة AB+... للتبرع، الإتصال على: 03119210
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