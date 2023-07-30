وضاح صادق لـ الأحد مع ماريو: لا يمكن الإبقاء على المخيمات الفلسطينية بالطريقة التي هي اليوم فلماذا هناك سلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ يجب ان تكون تحت سلطة الدولة اللبنانية ويتم تحسين الأوضاع فيها

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