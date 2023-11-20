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o
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نتنياهو: التقيت مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقلت لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها
آخر الأخبار
2023-11-20 | 17:44
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نتنياهو: التقيت مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقلت لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها
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