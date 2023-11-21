كوريا الشمالية تطلق قمرًا اصطناعيًا للتجسس العسكريّ

أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنّه قمر للتجسس العسكريّ، باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أنّ بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة، وفق ما أعلن الجيش الكوريّ الجنوبيّ.