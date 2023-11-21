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أ.ف.ب: حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل

آخر الأخبار
2023-11-21 | 12:00
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أ.ف.ب: حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل
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أ.ف.ب: حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل

 
 
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