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o
متن
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o
كسروان
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o
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o
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عدد من الصواريخ على أطراف طلوسة وبني حيان ووادي السلوقي
آخر الأخبار
2024-02-12 | 14:42
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عدد من الصواريخ على أطراف طلوسة وبني حيان ووادي السلوقي
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