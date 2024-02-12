الوزير السابق رشيد درباس لعشرين 30 : الحريري سيتلقى رسالة صادمة من الناس الذين سيُلاقونه أو من من في طائفته أو من خصومه أو من اللبنانيين

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