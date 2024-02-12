درباس لعشرين ٣٠: التقيت الحريري اليوم وأكّد لي أنّ خطيئتي انني كنت سبّاقًا اقدّم المبادرات لانقاذ البلد لكنها لم تلق تجاوبًا

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