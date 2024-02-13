الحجار للـ LBCI: الحريري لا يزال يعتبر أنّ هناك وقائع يجب أن يتغير لتغيير ظروف البلاد ولا قرار بعد عمّا إذا ستكون له كلمة غدًا أم لا

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