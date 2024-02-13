لقاء يجمع السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون بالرئيس سعد الحريري في بيت الوسط

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النائب محمد الحجار للـ LBCI: الشعب اللبنانيّ رأى أنّ في غياب الحريري سياسيًا اختلفت المعادلات وحتى الخصوم عبّروا عن ذلك وهناك ضرورة ليواكب الحريري التغيرات الحاصلة داخليًا وإقليميًا